Noite de céu aberto, temperatura próxima a 30ºC e um filme na telona para todos assistirem de graça. O município de Marumbi, no Vale do Ivaí, foi o primeiro a receber o programa Cinema na Praça, uma iniciativa do Governo do Paraná e da Renault do Brasil, que propõe levar diversão e cultura para cidades pequenas que não possuem cinemas de rua ou em centros comerciais.

No ultimo final de semana, 12 de outubro, Dia das Crianças, o filme Hotel Transilvânia, produção infantil de classificação livre, foi exibido na Praça da Paróquia Senhor Bom Jesus, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior e da criançada da cidade. A comunidade lotou o local, que além do filme pode aproveitar brinquedos infláveis, cama elástica, pintura facial e diversas outras atividades.

Segundo o governador, um dos objetivos desta gestão é descentralizar a cultura e proporcionar a toda a população o acesso a este tipo de atividade. “O Cinema na Praça é mais uma iniciativa para levar cultura, arte e diversão para as cidades onde a população não tem essa estrutura, em uma parceria muito importante com a Renault e a MPA”, afirmou Ratinho.

Lançado na quarta-feira (09), em Curitiba, o programa itinerante tem também o apoio do Instituto Renault e da Motion Picture Association – MPA. Uma carreta com um painel de LED, de 7,6 metros por 2,5 metros, vai percorrer 30 municípios até 15 de dezembro. As sessões acontecem sempre nas praças, entre sexta-feira e domingo, às 19 horas, cada uma com 400 cadeiras.

Ratinho Junior também destacou que o programa tem cunho cultural e social. “Só as cidades grandes têm cinema e as famílias das cidades menores e com menor renda não têm a possibilidade de aproveitar. Este é um programa inovador que vai levar cultura para perto das pessoas. Ela não pode ser restrita a um pequeno nicho da sociedade”, afirmou. O Cinema na Praça tem também o intuito de promover a economia local com o comércio de doces, salgados e refrigerantes.

Apenas 60 das 399 cidades do Paraná possuem cinemas e o programa pretende atender justamente esses municípios menores. Segundo o governador, o programa permitirá maior integração entre as famílias, estimular a convivência e transformar a relação das crianças e da população com as suas cidades.

O prefeito Adhemar Rejani elogiou a iniciativa de levar o cinema para perto da população de Marumbi, que tem 5 mil habitantes. “Fomos agraciados com este programa, criou uma grande expectativa na população. Aqui perto de nós só tem cinema em Apucarana, Maringá, Londrina, e isso complica demais o acesso à população”, ressaltou.