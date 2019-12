Depois de um ano pouco propício às bilheterias para filmes de animação, 2020 inicia com uma boa promessa: Frozen 2, em circuito normal no Brasil a partir desta quinta-feira dia 2. O filme-fofura, seis anos após o mega sucesso do primeiro, remete à infância das irmãs Elsa e Anna até chegar à vida adulta. Elas ficam sabendo, através de uma história do pai, então príncipe de Arendelle, como se deu a desunião e separação do Reino do Gelo. E essa história ajuda Elsa a desvendar a origem de seus poderes mágicos.

A aventura das duas irmãs e seus companheiros – o boneco de neve Olaf, Kristoff e a rena Sven, contando agora também com uma salamandra surreal e um acqua cavalo – é envolta de belas músicas e faiscantes figurinos.

Mas se fãs europeus e norte-americanos pretendiam arranjar uma namorada para Elsa, a Disney talvez prefira deixar para os próximos capítulos porque, nesta história, qualquer romance ficaria deslocado. Ao invés da questão LGBT, os roteiristas tiraram do armário uma jornada que culmina com um tema também atual e bem relevante – o de respeito aos povos nativos (versus genocídio de índios tão aclamado nos faroestes e tão real no noticiário do Brasil).