Cine Passeio, enfim, luz. Ação!

Após muito suspense decorridos quase dez anos, eis que acontece a inauguração do Cine Passeio na Riachuelo com a Rua Carlos Cavalcanti: na noite desta quarta dia 27, quando Curitiba completa 326 anos. De estreia, o longa Albatroz, estrelado pelo ator curitibano Alexandre Nero, que estará presente à projeção com Daniel Augusto, diretor do filme, mais a atriz Maria Flor. O cinema abre ao público dia 28, às 19h.

Para a inauguração, a Rua Riachuelo será interditada porque na fachada haverá projeção de imagens que fazem referências à história do cinema, numa edição de Edson Bueno, com trilha sonora do produtor musical Vadeco Schettini.

Nessa noite acontecem ainda abertura do Espaço Valêncio Xavier, vernissage da exposição sobre os cinemas de rua de Curitiba e uma homenagem ao cinema italiano no concerto da Orquestra à Base de Corda.

O novo cinema, projetado numa área de 2.597 m², pela equipe do IPPUC, com assinatura dos arquitetos Dóris Teixeira e Fernando Popp, fica no prédio de um antigo quartel do Exército. “A ideia é fazer desse lugar um ponto de encontro das pessoas, a meio caminho entre a Universidade Federal, o Passeio Público, o Solar do Barão e o Centro Histórico”, traça o prefeito Rafael Greca.

Orçado em 9,5 milhões de reais para restaurar o prédio do quartel datado dos anos 1930, o projeto do cinema captou recurso da comercialização de cotas de potencial construtivo. E passa a ser unidade da Fundação Cultural, mas com administração a cargo do Instituto Curitiba de Arte e Cultura.

O Cine Passeio tem 90 lugares distribuídos em duas salas, Luz e Ritz, para exibição diária de filmes. Os nomes homenageiam dois antigos cinemas mantidos pela Fundação Cultural. E são dotadas de tecnologia para recepção de filmes em formato DCP (digital cinema package), com alta qualidade de desempenho.

Com curadoria do crítico de cinema Marden Machado e do cineasta Marcos Jorge, a programação é comercial, mas cinematografias clássica e contemporânea, além de mostras especiais, também serão contempladas. Além de Albatroz, já estão programados os filmes Happy Hour-Verdades e Consequências, uma comédia com toques dramáticos estrelada por Letícia Sabatella, Pablo Echarri e Luciano Cáceres. E também Vox Lux, musical/drama estrelado por Natalie Portman e Jude Law.

Presente

No subsolo do Cine Passeio fica a área dedicada às ações de formação, batizada de Espaço Valêncio Xavier, escritor, cineasta e criador da Cinemateca de Curitiba, falecido em 2008. Conta com uma sala multiuso com 110 lugares, dotada de projetor móvel e tela retrátil. No mesmo ambiente funcionará a Sala VOD-Video On Demand, de conteúdo digital à escolha do usuário, como por exemplo Netflix e Amazon. A tela 4K é de 86 polegadas.

E aqui está também a segunda unidade do Worktiba, primeiro coworking público do Brasil criado para atender pequenos e microempreendedores. Esta unidade terá como foco o audiovisual e a inovação. Na Sala Ritz, um ambiente pode ser locado e utilizada por produtores e público em geral.

No terraço, poderá ser projetado filmes e serve para receber um série de eventos ligados às áreas de economia criativa (design, moda autoral, gastronomia, entre outros).

Na entrada do Cine Passeio, fica a cafeteria, com produtos selecionados da região de Curitiba (cafés, vinhos e cervejas artesanais).

“Não poderia existir presente melhor para a cidade”, congratula-se a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro.