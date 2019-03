Cine Passeio abre com bom programa

O filme Albatroz tem sua estreia nacional nesta quinta-feira 28, abrindo a programação do belo e bem equipado Cine Passeio, que ocupa um antigo quartel do Exércio no centro histórico de Curitiba. Projetado pelos arquitetos Dóris Teixeira e Mauro Magnabosco, o cinema tem 180 lugares distribuídos nas salas, Ritz e Luz, onde o longa será exibido simultaneamente e contará com a presença do ator curitibano Alexandre Nero, ao lado de Daniel Augusto, diretor do filme, e da atriz Maria Flor.

Com curadoria de luxo do cineasta Marcos Jorge e do crítico Marden Machado, o novo cinema municipal, que festeja os 326 anos de Curitiba, completados neste dia 29.

Nesta sexta será exibido o filme de terror Morto Não Fala, inaugurando o retorno das sessões da meia-noite. A produção nacional é inédita nas telas e nessa avant-première terá presença do diretor Dennison Ramalho. Os curadores conta que essa sessão especial será uma vez por mês. Haverá também a sessão dominical infanto-juvenil, às 10h30, duas

vezes por mês. Neste primeiro domingo a atração é Tito e os Pássaros.

Na programação dos longas, além de Albatroz, serão exibidos na Sala Ritz os filmes Vox Lux: O Preço da Fama e Suspíria: a dança do medo. Na Sala Luz serão apresentados Happy Hour: Verdades e Consequências, Uma Viagem Inesperada e Um Banho de Vida.

Neste sábado, no Estúdio Valêncio Xavier (sala multiuso, com projetor móvel e tela retrátil) será exibida a Mostra Glauber Rocha, que estaria completando 80 anos em 2019. A mostra será aberta às 15h, com palestra do crítico Fernando Brito.

Outro diferencial do Cine Passeio é o terraço, onde haverá projeções a céu aberto e cadeiras para o público semelhantes aos dos diretores de cinema. Neste sábado, às 19h30, será exibido o filme Estômago, de Marcos Jorge, com presença da atriz Fabíula Nascimento. O ingresso vai custar 50 reais porque estão incluídas várias comidinhas que aparecem no filme. O menu é da simpática Coffeterie Passeio, que abre de terça a domingo das 10 `Pas 22h.

Anote: Rua Riachuelo com Carlos Cavalcanti. Ingressos nas sessões de segunda a quarta custam 12 e 6 reais, já de quinta a domingo aumentam para 16 e 8 reais. Estacionamentos conveniados: Tri Park (13 de Maio, 411) e Cine Park (Carlos Cavalcanti, 347).