Cientistas da França alertam que, caso não se lide com as mudanças climáticas globais, ondas de calor mortais tais como a que atingiu o país este ano podem se tornar normais dentro de 30 anos.

O Centro Nacional de Pesquisas Científicas da França e outras instituições publicaram os resultados de seus estudos na terça-feira.

Os especialistas afirmam que, na pior das hipóteses, caso nada seja feito para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, no final do século a temperatura média global pode estar 7 graus centígrados acima dos níveis registrados antes da revolução industrial.

O número é mais de 2 graus maior que na previsão de um relatório de 2014 publicado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas.

Os pesquisadores declararam ainda que o aquecimento não irá ser freado se as medidas tomadas não forem suficientes.

Com NHK e foto reprodução do site UOL