FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ comemora 20 anos de história no PR

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, participou há pouco, nesta manhã (09), de solenidade no auditório do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), campus da Fiocruz em Curitiba para comemorar os 20 anos de atuação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Paraná e os 10 anos da inauguração do Instituto Carlos Chagas (ICC/ Fiocruz Paraná), unidade técnico-científica da entidade no estado.

Nesse mês, em parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e com a Fundação Cultural de Curitiba, a cidade recebe, pela primeira vez, o projeto Ciência Móvel, do Museu da Vida da Fiocruz. Estacionado no Portão Cultural (MuMA).

O evento hoje, organizado pelo diretor presidente da TECPAR, Jorge Callado contou a presença na mesa principal ao lado do vice-governador: do presidente da Fundação Oswaldo Cruz; Dra. Nísia Verônica Trindade Lima; diretor do Instituto Carlos Chagas; Dr. Bruno Dallagiovanna; diretor presidente do Instituto de Biologia Molecular; Dr. Pedro, Ribeiro Barbosa; Ex-diretor do Instituto Carlos Chagas e Pesquisador durante 37 anos da Fiocruz, Dr. Samuel Goldenberg.

“A ideia é comemorar nossa trajetória aqui no Paraná, marcada por um crescimento rápido e sólido, junto da população e das escolas, levando a ciência e a importância da pesquisa que desenvolvemos para a saúde pública. Estamos ansiosos para a chegada do Ciência Móvel, que pela primeira vez ultrapassa os limites da região Sudeste, e para sair do laboratório e levar um pouco do nosso dia-a-dia de cientistas para alunos e para a comunidade em geral”, reforça o diretor do Instituto Carlos Chagas, Bruno Dallagiovanna.

A Fundação Oswaldo Cruz, por meio de uma parceria com o Governo do Estado do Paraná,iniciou suas atividades na cidade de Curitiba em 1999. A atuação conta com a colaboração científica de instituições como o Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), em trabalhos voltados para a melhoria da saúde pública regional e nacional.

Atualmente, no Paraná, são duas importantes unidades técnico cientificas com uma força de trabalho de 400 colaboradores, com mais de 200 mestres ou doutores, atuando na vanguarda da pesquisa cientifica, tecnológica e na produção de insumos para a Saúde Pública.

O Instituto Carlos Chagas (ICC/ Fiocruz Paraná) se destaca como um produtivo e bem instalado centro de pesquisa de impacto internacional nas áreas de virologia, agentes infecciosos, câncer e células-tronco. Em seus 5 mil metros quadrados de área construída, abriga com nove laboratórios de pesquisa, dois serviços de referência, cinco plataformas tecnológicas, além do único laboratório de Biossegurança nível 3 do sul do País.

O Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), unidade criada para apoiar a implantação da Fiocruz no Paraná, assumiu a atividade de produção para insumos de saúde, notadamente nos testes de diagnóstico molecular com infraestrutura de produção e desenvolvimento de Insumos para saúde com área produtiva de 2200m2 certificada em Boas Práticas de Fabricação (BPF).