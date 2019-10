Para evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zyka e chikungunya, três regiões da CIC recebem nos próximos meses uma intensificação nas ações de combate ao vetor. Desta quinta-feira (24/10) a 3 de dezembro as regiões, Vitória Régia, Vila Verde e Caiuá terão etapas do Mutirão Curitiba sem Mosquito.

O mutirão é uma ação integrada entre as secretarias municipais da Saúde (SMS) e do Meio Ambiente (SMMA), e vai contar com o apoio das secretarias municipais da Defesa Social, Educação, Segurança Alimentar e Nutricional, Fundação Cultural, Fundação de Assistência Social, da Administração Regional CIC e dos conselhos locais de saúde.

A primeira etapa começa nessa semana no Vitória Régia. Na quinta-feira (24/10) e sexta-feira (25/10), os moradores recebem visitas dos agentes comunitários da Secretaria Municipal da Saúde orientando que tipos de materiais podem ser descartados – tudo o que, ao relento pode acumular água e ser usado como criadouro pelo mosquito Aedes aegypti – e explicam que o entulho e lixo devem ser deixados em frente às casas para serem recolhidos.

No início da próxima semana, segunda-feira (28/10) e terça-feira (29/10), os caminhões do departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente passam pela região para recolher os entulhos.

Este é o terceiro ano que a Prefeitura promove o Curitiba Sem Mosquito. Desde o início foram recolhidos mais de 2 mil toneladas em resíduos das casas dos curitibanos.

Só neste ano foram coletados mais de 280 toneladas de entulhos nas regionais Boa Vista, Boqueirão, CIC, Portão, Pinheirinho, Cajuru e Tatuquara.