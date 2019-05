Volta ao Portão Cultural a montagem juvenil Fui!, com a CiaSenhas. As apresentações acontecem aos sábados e domingos, com entrada franca. A direção e a dramaturgia são de Sueli Araújo e a assistência de direção de Anne Celli. Em cena Ciliane Vendruscolo, Greice Barros, Luiz Bertazzo e Rafa de Lari. Amabilis de Jesus assina o figurino, Paulo Vinícius o cenário, Ary Giordani o som e Wagner Corrêa a luz.

Livremente inspirado na obra literária Tchick, de Wolfgang Herrndorf, Fui! traz quatro personagens que se encontram após 15 anos para lembrar e reviver as experiências que compartilharam quando eram jovens. Temas como amizade, solidão, confiança e sexualidade são abordados no contexto dos adolescentes do século XXI.

Uma “viagem” por um território de descobertas é a tônica deste espetáculo que possui uma linguagem ágil, repleta de humor e que busca a interlocução com o público jovem, seus desejos e conflitos. É um convite que o teatro faz para uma conversa aberta e divertida sobre e para a juventude.

Além das apresentações abertas,acontecerão sessões destinadas para alunos das escolas públicas. O grupo oferece ao final de cada apresentação, um mini-workshops com o público a fim de expandir conceitos, escolhas poéticas e temas presentes no trabalho; também está programada uma oficina de teatro para professores das redes públicas de ensino.

Este trabalho, criado em 2016, participou do SESC-Palco Giratório, se apresentado em onze estados e 16 cidades brasileiras. E foi realizado com o apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.

Auditório Antônio Carlos Kraide – Portão Cultural (Av. República Argentina, 3430), em cartaz até 9 de junho, aos sábados e domingos às 17h. Entrada franca. Classificação indicativa: 12 anos