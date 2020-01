O Toledo estreou com derrota no campeonato paranaense, no domingo (19). A equipe do oeste paranaense foi batida pelo Cianorte, com o placar de 1 a 0.

No segundo tempo o Cianorte foi pra cima e abriu o placar aos 31 minutos com Rodrigo Alves. O Toledo até tentou reverter o placar, mas não obteve sucesso. Fim de jogo, Toledo 0 x 1 Cianorte.