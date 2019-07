A CI Intercâmbio e Viagem, empresa líder no segmento, acaba de dar mais um passo em sua estratégia de fidelização do público adulto: a empresa ampliou seu portfólio de educação internacional com o Executive Education, pilar que reúne programas para executivos a partir de 25 anos interessados em incrementar sua formação profissional com uma experiência internacional. O lançamento é um importante passo no novo posicionamento de marca da CI, que desde o início deste ano busca se consolidar cada vez mais como uma parceira de educação para toda a vida.

De acordo com Larissa Charnet, diretora de marketing e produto da CI, o Executive Education foi pensado em executivos que buscam alcançar novo nível profissional. “Estruturamos esse pilar pensando em um público qualificado, que sente falta de uma jornada de aprendizado alinhada às tendências internacionais de educação e às mudanças do mercado de trabalho. São programas para quem procura desenvolver habilidades específicas de liderança, negociação ou transformação digital, por exemplo, e ampliar o networking”, explica.

O lançamento oferece três formatos de programas: os Executives Programs, que são programas acadêmicos fornecidos por escolas de negócios baseadas em universidades no exterior; as Missões, que são viagens inspiradoras e promovem encontros com líderes visionários, que fazem com que o participante vivencie uma ampla diversidade cultural e pense sobre o mundo sob a ótica das inovações; e, por fim, os programas de terminologia para profissionais, que são cursos de idiomas focados em assuntos relacionados à área de atuação do participante – por exemplo, inglês para negócios.