Chuva forte pode atingir o Rio nos próximos dias

A Defesa Civil Nacional emitiu um alerta sobre a possibilidade de fortes chuvas atingirem, a partir desta quarta-feira (22), em diversos estados brasileiros, entre eles o Rio de Janeiro.

As recomendações são destinadas aos órgãos de proteção e Defesa Civis estaduais e municipais, por conta dos riscos de ocorrências como inundações, enxurradas, alagamentos e deslizamentos de terra. As chuvas intensas são esperadas até o final de semana.

A Marinha monitora, ao lado de outras autoridades nacionais, a previsão de formação de um ciclone com possíveis características subtropicais, a partir desta quinta (23), quando poderá ser classificado como Depressão Subtropical. A possível formação será em alto-mar, entre o Norte do Rio e o Espírito Santo, com deslocamento inicialmente para o Sul. São esperados ventos com intensidade de até 87 km/h em alto-mar, entre o Norte de Arraial do Cabo e o Sul de Caravelas, na Bahia.

Caso a intensidade dos ventos observados alcance ou supere 63 km/h (34 nós), o fenômeno será reclassificado como Tempestade Subtropical “Kurumí”, expressão em tupi-guarani que significa “menino”.

Entre esta quinta-feira (23) e sábado (25), os ventos podem ocasionar ondas de até 4 metros em alto-mar, entre Santa Catarina e Arraial do Cabo.

A formação está associada ao estabelecimento de uma zona de convergência sobre uma região em que a temperatura da superfície do mar está sendo observada entre 26ºC e 27ºC.