Chocolateria mais premiada do Brasil apresenta linha Páscoa 2020

Um verdadeiro espetáculo de sabores, cores e texturas. É com essa proposta que a Cuore di Cacao, referência nacional no mercado de chocolates, apresenta a sua coleção de Páscoa 2020. Com o tema “O Grande Circo de Páscoa”, a chocolateria traz dezenas de criações inéditas com a qualidade que começa no conceito “Bean to Bar”, no qual o cacau é selecionado e negociado diretamente com o produtor de cacau fino 100% brasileiro, proveniente das fazendas mais importantes do país. Na sequência, a separação, torrefação, refinamento e preparo das amêndoas do cacau é realizado na fábrica da Cuore di Cacao, resultando em um chocolate único e exclusivo. Toda linha da chocolateria é sem glúten, e existem muitas opções sem lactose e veganas.

Os ovos de Páscoa, grandes estrelas da coleção de 2020, foram batizados em homenagem aos principais símbolos do circo: “O Palhaço”, ovo de 200g de chocolate ao leite com açúcar explosivo (R$ 165); “A Bailarina”, ovo de 250g com casquinha de chocolate meio amargo e recheio de marzipã com um toque de baunilha (R$ 165); “Malabares com Fogo”, ovo de 250g de chocolate ao leite recheado com ganache de cachaça, cravo e gengibre (R$ 165); e “A Equilibrista”, ovo de 320g de chocolate ao leite 60% cacau, recheado com ganache de chocolate branco com baunilha e pedacinhos de pera (R$ 175).

Trazendo ainda mais brilho para a coleção, a Cuore preparou várias outras opções que encantam visualmente e, principalmente, pelo sabor: a Caixa de Casquinhas para Rechear (R$ 185), que traz casquinhas de ovinhos ao leite e amargo que podem ser recheadas pelo cliente com dois sabores (creme de amêndoas com côco queimado e creme de avelãs com chocolate).

o Ovo de Corte Nocciola (R$ 165), meio ovo completamente recheado em 5 camadas diferentes (chocolate ao leite, gianduia, avelãs tostadas, caramelo e praliné crocante de avelãs); a Caixa Criações (R$ 98), contendo seis ovinhos recheados nos sabores framboesa, vinho, damasco, tangerina e alecrim, Caipirinha e Limão Siciliano; a Caixa Ao Leite (R$98), com seis ovinhos inteiramente recheados com ganache de chocolate ao leite; o Estojo Degustação (R$ 98), opção sem lactose e vegana, que traz três mini ovos, preparados com cacau proveniente de três fazendas diferentes; e o Coelhinho de Gianduia (R$ 22), uma deliciosa combinação de 70% de chocolate ao leite e 30% de avelãs.

O cardápio conta ainda com uma incrível linha infantil, além dos clássicos Ovos Trufados, que estarão disponíveis em vários sabores (Trufado amargo 70%, Gorgonzola, doce de leite e nozes, Caramelo com flor de sal, Champanhe, Crème Brûlée e Praliné de avelãs), dos Ovos Crocantes (Crocante de nibs, Pé de Moleque, Amêndoas & laranja e Amargo 70% com castanha de caju e flor de sal) e as alternativas diet, com as opções de meio ovo recheado com trufa de chocolate ao leite com zero adição de açúcar e ovo ao leite com zero açúcar, recheado com creme de avelãs zero e bombons do mesmo recheio dentro.

A Cuore di Cacao conta com uma unidade própria em Curitiba, no bairro Batel (Rua Fernando Simas, 347), e tem seus produtos espalhados por diversos pontos de venda no país. Além disso, pessoas de outras partes do Brasil podem fazer encomendas por meio do site da chocolateria (www.cuoredicacao.com.br) ou pelo WhatsApp (41) 98788-1633. Mais informações pelo telefone (41) 3014-4010.