Chocolateria lança Páscoa do Autor

Receitas dos chefs Lênin Palhano e Gabriela Carvalho, que as desenvolveram em parceria com a chocolatière Carolina Schneider, compõem a linha Páscoa do Autor da Cuore di Cacau (r. Fernando Simas, 347), lançada na terça-feira 12, em Curitiba, com dezenas de opções artesanais.

A criação da chef Gabriela Vilar de Carvalho, do Quintana Gastronomia, é um ovo de chocolate amargo 70% cacau com crocante funcional de sementes e bombons recheados com mel de abelhas Jataí e ganache de própolis; sem glúten e lactose.

Lênin Palhano, do restaurante Nômade do hotel Nomaa, desenvolveu um ovo de chocolate ao leite 60% cacau, recheado com ganache de chocolate branco com limão rosa de Morretes e baunilha da Bahia e camada crocante de nibs de cacau. Os dois ovos, de 250g cada, contam com embalagens especiais assinadas pelo ilustrador Sampaio. A edição é limitada e numerada.

A coleção da Cuore di Cacao para a Páscoa lista várias outras novidades, entre elas a Caixa de casquinhas para rechear, composta por casquinhas de ovinhos de chocolate ao leite e amargo e dois recheios: creme de amêndoas com coco queimado e creme de avelãs com chocolate.