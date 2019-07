O Shanghai Shenhua, da China, dispôs-se a pagar a multa de 40 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões) para contar com Bruno Guimarães, do Athletico Paranaense, a partir da próxima temporada. Porém, segundo apurou a reportagem, o volante tem a Europa como prioridade e não pretende seguir para o futebol asiático. Com a negativa, a negociação não avançou.

Os chineses do Shanghai, que conta em seu elenco com Óscar Romero, irmão do corintiano Ángel Romero, acompanharam uma partida do Athletico ao lado do agora dirigente Paulo André e se encantaram com o futebol da joia rubro-negra. Porém, Bruno Guimarães não pretende alterar o seu ‘plano de carreira’, que consiste em seguir para o futebol europeu.

Recentemente, representantes de Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Inter de Milão, da Itália, e Chelsea, da Inglaterra, estiverem presentes na Arena da Baixada para acompanhar Bruno Guimarães de perto. Porém, até agora, nenhum deles apresentou uma proposta oficial.

Ao lado de Renan Lodi, que tem acerto encaminhado com o Atlético de Madri, Bruno Guimarães foi um dos principais destaques do Athletico Paranaense no primeiro semestre. Ele fez 16 partidas com a camisa rubro-negra e marcou três gols, dois deles pela Copa Libertadores, nas vitórias contra Jorge Wilstermann (4 a 0) e Tolima (1 a 0).