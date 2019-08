Uma autoridade de alto escalão dos EUA revelou que a China recusou um pedido de uma embarcação da Marinha americana para visitar a cidade portuária de Qingdao.

O secretário-assistente de Defesa Randall Schriver revelou em Washington na quarta-feira que os EUA foram informados recentemente pela China que seria inconveniente para eles receberem a embarcação numa visita planejada a Qingdao. O cancelamento ocorre em meio à escalada da disputa comercial entre os dois países.

Um funcionário do Departamento de Defesa americano disse à NHK na quarta-feira que um destroier da Marinha dos EUA armado com mísseis navegou nas proximidades das ilhas Spratly no Mar da China Meridional mais cedo no mesmo dia como parte da operação “Liberdade de Navegação”.

O destroier teria navegado próximo a Fiery Cross e Mischief Reefs, ambas controladas pela China.

Foi a primeira operação militar americana no Mar da China Meridional desde maio.

Com NHK