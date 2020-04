China manipulou dados sobre coronavírus, diz Bloomberg

O site do jornal Gazeta Brasil informa.

O serviço de inteligência dos EUA (CIA) teria descoberto que os números chineses sobre o coronavírus no país são mentirosos. Um relatório secreto com as conclusões sobre a suposta mentira foi entregue à Casa Branca na semana passada, informa o renomado site americano Bloomberg.

Os números da ditadura chinesa foram determinantes para que o mundo subestimasse a letalidade do coronavírus (Covid-19) e a sua capacidade de propagação, de acordo com Deborah Birx, conselheira de imunologia do Departamento de Estado dos EUA.

“A comunidade médica interpretou os dados chineses assim: ‘Isso foi sério, mas menor do que se esperava. Porque provavelmente estávamos perdendo uma quantidade significativa de dados, agora vemos o que aconteceu na Itália e Espanha”, disse Birx nesta terça-feira (31), como registra o site da Bloomberg.

A China, berço da pandemia que, supostamente, começou em dezembro de 2019, declarou que tem cerca de 82.000 casos e 3.330 mortes causadas pela Covid-19.

São números menores do que os dos Estados Unidos, por exemplo, que hoje têm mais de 189.000 casos e mais de 4.000 mortes, com muito menos tempo de contágio comunitário.

A China argumenta que conseguiu controlar a propagação da doença graças às medidas restritivas severas, como, isolar completamente a província de Hubei, onde fica Wuhan, a cidade onde tudo se iniciou.

A Bloomberg conta que havia ceticismo nos números chineses e que o governo daquele país revisou sua metodologia de contagem de casos. Durante semanas, os chineses excluíram as pessoas sem sintomas e somente na terça-feira, 31, adicionou mais de 1.500 casos assintomáticos ao total.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, tem pedido que o país e outras nações sejam transparentes. Ele já acusou a China de encobrir a extensão do problema e de ser lenta em compartilhar informações.

