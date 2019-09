A China estabeleceu relações diplomáticas com as Ilhas Salomão após o arquipélago do sul do Pacífico ter rompido seus laços com Taiwan. A medida é vista com um novo passo na campanha de Pequim para isolar Taipé.

Os chanceleres da China e das Ilhas Salomão encontraram-se na capital chinesa no sábado e assinaram uma declaração conjunta na qual firmaram relações diplomáticas.

O ministro Wang Yi afirmou que o arquipélago reconheceu haver apenas uma China no mundo e que Taiwan é parte inalienável do território chinês.

O chanceler das Ilhas Salomão, Jeremiah Manele, afirmou que a China é o maior importador de produtos do arquipélago. Ele afirmou que a decisão de estabelecer relações com Pequim é baseada nos interesses nacionais.

A China tem intensificado a pressão diplomática contra o governo de Taiwan na atual gestão da presidente Tsai Ing-wen. Ela rejeita o princípio de “Uma China”.

Na sexta-feira, outra nação do sul do Pacífico, Kiribati, decidiu romper relações diplomáticas com Taiwan e estabelecer laços com a China.

Taipé mantém hoje relações diplomáticas com 15 países, o menos número em sua história.

Com NHK