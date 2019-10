Neste mês, o fundador da marca de óculos Chilli Beans, Caíto Maia, é o personagem da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil-PR. O encontro será nesta sexta dia 11, às 8h, no Hard Rock Café. Quem for ouvi-lo vai se surpreender com a história desse empreendedor, cujo início foi um quiosque ambulante e hoje reúne seus empregados em um transatlântico parta festejar o Natal.

Maia, que já dividiu palco em Curitiba com o artista Romero Brito, falará também sobre os desafios do varejo no Brasil. E ele orgulha-se em contar que começou a se envolver com óculos no final dos anos 90, quando foi aos Estados Unidos para ser baterista de rock. Para completar o orçamento, vendia óculos que comprava na Califórnia para os amigos. Ao voltar ao Brasil, passou a distribuir os produtos no atacado.

Em 1998, instalou a primeira loja Chilli Beans na Galeria Ouro Fino, em São `Paulo. Atualmente, possui mais de 800 pontos de venda no Brasil e no mundo. Apesar do crescimento dos negócios, faz questão de participar de perto de tudo que acontece na rede.

Os convites para o Estrela ADVB podem ser adquiridos na ADVB-PR ou no local do evento. O valor é de R$120, com descontos para associados. Mais informações pelo telefone (41) 3085-3124, whatsapp (41) 99128-9113 ou e-mail: secretaria@advbpr.com.br.