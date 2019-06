O ex-vereador Chico do Uberaba assumiu a presidência estadual do Partido da Mobilização Nacional – PMN no Paraná, cargo que vinha sendo ocupado pelo deputado estadual Dr. Batista que permanece no partido. A mudança interna se deu devido as articulações e estruturações necessárias para o próximo pleito, em outubro de 2020. De acordo com Chico do Uberaba, a ideia é fortalecer o PMN para as eleições. “Hoje, o PMN está presente em mais de 200 municípios no Paraná, temos uma grande força, temos apoio popular e de lideranças. Isso é resultado de decisões acertadas e compromisso sério com nossas bandeiras e convicções. Vamos nos organizar para as disputas das próximas eleições”, afirma. Em julho, haverá uma reunião estadual, onde serão definidos os rumos do partido no estado, visando a disputa em 2020.