O Chevrolet Bolt 2020 chega ao mercado nacional com preço sugerido de R$ 175 mil, oferecendo aos consumidores da marca americana a oportunidade de ter o primeiro modelo da Chevrolet com propulsão 100% elétrica, sendo chamado de crossover pela GM do Brasil.

Ele chega com plano de financiamento com entrada de R$ 70.000 e 48 mensais de R$ 1.894 (com residual de R$ 52.500) e custo de manutenção cinco vezes menor que um carro a combustão. Já o custo de carregamento de R$ 98/mês. Como comparativo, um híbrido com etanol tem custo mensal de R$ 260 e um turbo a gasolina de R$ 392.

Com atualização nos para-choques, assim como na grade falsa e no conjunto traseiro. O compacto tem faróis de LED, luzes diurnas em LED, lanternas traseiras em LED, rodas de liga leve exclusivas, cluster digital de 8 polegadas, multimídia MyLink com tela de 10,2 polegadas e gerenciamento de energia, sistemas Google Android Auto e Apple Car Play, câmera de ré, entre outros.

Em formato de minivan, o Chevrolet Bolt 2020 traz ainda alavanca de marcha em estilo joystick, bem como sistema de segurança ativa e passiva com assistência ao condutor.