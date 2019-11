Brésil, uma fragrância que traduz o cheiro do Brasil pelo olfato francês, é o lançamento L’Occitane au Brésil para as festas de fim de ano. São três produtos – Deo Colônia, Creme Desodorante Corporal e Creme de Mãos – idealizados nos campos floridos do sul da França, mas que ganhou forma nas essências de quatro cidades brasileiras.

A fragrância é floral verde com óleo de lavanda e extrato de aroeira, que combina o frescor de Manaus, a alegria de Salvador, a doçura de Belo Horizonte e o brilho do Rio de Janeiro.

“Foram dois países, quatro mulheres, dois perfumistas, quatro cidades e incontáveis inspirações para um projeto que traduziu a essência franco-brasileira da marca de forma única”, diz Victoria Gallo, diretora de marketing da marca, sobre o processo de criação. Houve até votação em praça pública, com participação de mais de 1500 pessoas.

L’Occitane au Brésil está lançando também sua primeira linha de difusores odorizantes de ambiente: Casa Brasileira, disponíveis no mercado a partir do dia 29 próximo. São três fragrâncias: Aconchego no Sofá traz lavanda, rosas, baunilha e sândalo. Bate Papo na Varanda conta com notas de pera e bergamota, jasmim, musk e sândalo. Já a fragrância De Portas Abertas é frutada,traz corpo floral verde e um fundo amadeirado.

A casa cheirosa ganha também um objeto moderno de decoração com o frasco difusor de 200ml, assinado pelo designer Marcelo Rosenbaum, também é responsável pela criação das embalagens da linha.