Ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais dos países do Grupo dos Vinte iniciaram conversações no Japão na tarde de sábado. O país está sediando o encontro pela primeira vez.

O ministro das Finanças e vice-premiê do Japão, Taro Aso, e o presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, estão presidindo a reunião na cidade de Fukuoka, na parte sudoeste do país. Medidas de segurança são intensas nas áreas próximas ao local de realização da reunião.

Os tópicos a serem discutidos no encontro de dois dias incluem o estado da economia global e suas perspectivas futuras.

Riscos à economia global vêm aumentando em meio ao crescente atrito comercial entre os Estados Unidos e a China. Uma das grandes questões nas conversações é se os representantes, que incluem autoridades dos Estados Unidos e da China, vão concordar em cooperar para amenizar tensões.

Antes da reunião, Aso fez um discurso em simpósio sobre regras tributárias para grandes multinacionais do setor de tecnologia da informação. Ele disse que algumas nações estão tentando introduzir suas próprias medidas tributárias para essas firmas. Aso afirmou, contudo, que é preferível lidar com a questão dentro de um mecanismo multilateral.

Com NHK