Dentro da programação de seus 30 anos, o Business Club (av. Manoel Ribas, 505, Mercês) traz a Curitiba, dia 23 de maio, para um jantar especial, o premiado chef Ivan Ralston, do restaurante Tuju, de São Paulo. Serão no estilo menu-degustação, com pratos ainda não definidos.

Iva, 35 anos, natural de São Paulo, tem estreita relação com a gastronomia. Seus pais, Roberto e Liane Bielawski, são os sócios-fundadores da marca Ráscal. Apaixonado por música, fez faculdade na área, mas aos 20 anos decidiu dedicar-se à cozinha, tendo em alguns em restaurantes como Maní (São Paulo), El Celler de Can Rocca (Espanha), Mugaritz (Espanha) e RyuGin (Japão).

Em 2014, lastreado nessa experiencia inaugurou o Tuju, restaurante que surpreendeu ao figurar ao lado do D.O.M, do chef Alex Atala, e do Oro, do chef Felipe Bronze, como um dos três restaurantes brasileiros com duas estrelas Michelin, principal honraria da gastronomia mundial.

Primeiro clube gastronômica da capital paranaense, o Business está aberto também a não-sócios, mediante reserva. Abre de segunda a sexta-feira para almoço e jantar. Informações: 41. 3079-3146 ou businessclub.com.br.