A Chapecoense conseguiu um empate por 1 a 1 contra o Athletico-PR, na Arena Condá, pela terceira rodada do campeonato Brasileiro. O time visitante, que poupou a maioria de seus titulares, vencia até 44min do segundo tempo, quando tomou o empate.

O atacante Roni marcou para os rubro-negros. Everaldo empatou no final. A Chape por pouco não vira nos acréscimos, mas o Athletico conseguiu segurar a pressão. No último lance, Roni ainda teve a chance de fazer o segundo e sair com a vitória mas errou a finalização e a desperdiçou. O empate deixou as duas equipes com quatro pontos.

Por causa da falta de acordo na negociação dos direitos de transmissão entre clubes e emissoras, a partida não teve transmissão na TV.

Em razão do horário da partida, que começou às 11h da manhã, a arbitragem promoveu pausa técnicas para reidratação nos dois tempos. Quem pareceu sofrer mais com o calor e o com desgaste foram os jogadores da Chapecoense: dois deles foram substituídos ainda no primeiro tempo, um deles passando mal.

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias de Araújo (SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Público e renda: 6.433 pagantes e R$ 140.710,00

Cartões amarelos: Douglas (C); Paulo André, Braian Romero e Rony (A)

Gols: Rony, aos 30min, e Everaldo, aos 42min do 2º tempo

Foto: @UOLEsporte