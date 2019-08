Os principais diplomatas de Japão, China e Coreia do Sul realizaram um encontro trilateral pela primeira vez em três anos e confirmaram que vão trabalhar em proximidade para lidar com a Coreia do Norte.

Na quarta-feira, o chanceler japonês Taro Kono se reuniu com seus colegas Wang Yi, da China, e Kang Kyung-wha, da Coreia do Sul, nas proximidades de Pequim.

Após a reunião, as três autoridades disseram ter discutido a cooperação em prol da desnuclearização da Península Coreana, um objetivo em comum dos três países, além da implementação de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra o lado norte-coreano. Nas últimas semanas, Pyongyang tem disparado repetidamente o que seriam mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Japão.

Kono afirmou que busca obter o apoio de China e Coreia do Sul visando uma rápida resolução da questão dos sequestros de japoneses pela Coreia do Norte.

Os chanceleres também concordaram em trabalhar conjuntamente para a realização de uma cúpula trilateral ainda em 2019.

Eles confirmaram que vão tentar concluir neste ano as conversações sobre a Parceria Econômica Regional Abrangente, uma zona de livre-comércio contando com 16 países da região Ásia-Pacífico. Concordaram ainda em acelerar as negociações sobre livre-comércio trilateral.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão declarou que as três nações do Leste Asiático perfazem um quinto do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e têm grande responsabilidade na estabilidade e prosperidade regional e global. Ele disse que quer estreitar a cooperação trilateral.

Com NHK