O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, divulgou nesta sexta-feira, 25.10, detalhes do início do tour da tocha em 2020. Como reza a tradição, a chama será acesa em Olímpia, na Grécia, numa referência à origem histórica dos Jogos Olímpicos. A cerimônia será realizada em 12 de março de 2020 e, como de praxe, haverá um tour de uma semana por cidades gregas até a cerimônia de entrega oficial da chama a Tóquio, no estádio Panatenaico, em Atenas, em 19 de março.

A partir daí, começa de fato o tour da tocha para os japoneses. Nessa primeira escala, uma aeronave especialmente pensada para levar a chama ao Japão será utilizada. O traslado terá o apoio das empresas aéreas All Nippon Airways (ANA) e Japan Airlines (JAL). A arte a ser aplicada na fuselagem, apresentada nesta sexta, reflete o conceito do tour da tocha, expresso na frase “Hope Lights Our Way” (Que a esperança ilumine o nosso caminho). Há um pictograma de um condutor da tocha na parte frontal do avião e uma estilização das cores do emblema do tour que segue até a cauda da aeronave.

O nome do avião incorpora a palavra japonesa para “ir” (Tokyo 2020 Go). Trata-se de um sufixo usado com frequência para numerar trens, ônibus e aeronaves no país asiático. A palavra tem pronúncia similar ao inglês “Go” e simboliza, no tour da tocha, o início da jornada. O pouso será na Base Aérea de Matsushima em 20 de março.

A cerimônia na Grécia e o traslado terão terá a presença de dois ícones do esporte japonês. Único tricampeão olímpico da história do judô e primeiro tricampeão olímpico asiático dentre todas as modalidades do programa dos Jogos, Tadahiro Nomura venceu a categoria -60kg nos Jogos de Atlanta (1996), Sydney (2000) e Atenas (2004) e, após sua aposentadoria, segue promovendo os valores do judô no Japão e em outros países.

“É uma honra imensa levar para o Japão não apenas a chama dos Jogos de Tóquio, mas uma chama que representa sonhos e esperanças das pessoas”

Saori Yoshida, tricampeã olímpica no wrestling e 13 vezes seguidas campeã mundial

“Estou muito honrado de desempenhar esse papel de trazer a chama da Grécia para o Japão. As Olimpíadas, para mim, são um palco único, especial, e devotei toda a minha vida esportiva a esse desafio. E o melhor de tudo é que voltar à Grécia me traz muitas boas memórias, já que foi lá que conquistei o tricampeonato”, afirmou Nomura.

Fonte: tokyo2020.org