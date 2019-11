A Cia. Marítima traz a expert em imagem Renata Franco, nesta quinta-feira, 21 de novembro, para o Chá Para Todos do Clube Curitibano. O evento será cheio de inspirações para o verão, apresentando produções de looks da marca através do olhar da especialista e mostrando formas versáteis e criativas com edição de moda para o vestir beachwear. Acontece das 14 às 18h, no Salão Poty Lazarotto. Ingressos, a 45 reais para associados e 50 para convidados, à disposição no Departamento Social da Sede da Av. Getúlio Vargas, 2.857, bairro Água Verde.