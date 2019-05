Panificadora Pantucci, na Vila Izabel, terá cestas com mais de 40 itens

No próximo domingo (12), é dia de homenagear as mamães com presentes emocionantes. Que tal surpreendê-la com a linda e exclusiva Cesta de Café da Manhã da Panificadora Pantucci? Neste ano, serão apenas 50 cestas disponíveis e, cada cesta terá mais de 40 itens, sendo vários deles de produção própria da panificadora. Os presentes devem ser reservados.

Na cesta, haverá tábua de Frios (com queijo Brie, presunto Parma, queijo branco, peito de peru e salame), dois tipos de fruta, Petit four grande, dois sucos naturais da Pantucci (morango com gengibre e de laranja), pão de mel, croissants grandes sem recheio, torradas, croissants doces, pães exclusivos da seleção Pantucci, mini bolo (laranja, cenoura ou chocolate), mini tortinhas de maçã, grissini, carolinas recheadas, mini geleias caseiras em potes de vidro, mini manteigas, mini cream cheeses, potinhos com mel, sachês de café e chá, adoçante, açúcar branco e mascavo, uma flor e mais um presente surpresa do Grupo Pantucci. Todas essas delícias serão ofertadas em uma linda cesta de vime decorada, ao preço de R$135,00.

Haverá a possibilidade de entrega, mediante consulta da taxa de entrega e agendamento, ou retirada na Panificadora Pantucci, na Vila Izabel, sendo ambas opções no domingo pela manhã. Há também a possibilidade da troca de algum item por um produto similar sem aviso prévio.

Serviço:

Cesta de Café da Manhã da Panificadora Pantucci

Mais de 40 itens

R$ 135,00

Consulte taxa de entrega ou agendamento para retirada no local

Prof. Sebastião Paraná, 270 – Vila Izabel

Encomendas e reservas pelo telefone: (41) 3242-8665

Aberto diariamente das 7h às 20h30

Fotos: Divulgação.