A cerveja voltou a ser liberada nos estádios paranaenses. Em votação realizada na tarde desta segunda-feira (20), no Tribunal de Justiça do Paraná, por conta de uma ação no Ministério Público, foi derrubado o veto à Lei que autoriza o comércio e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios do Estado do Paraná.

A votação dos desembargadores foi encerrada com 15 votos a favor e quatro contra.

A lei a favor da venda da bebida é de 2017. Naquele ano, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto que autorizava a comercialização da cerveja e por alguns meses houve a venda nos estádios. Porém, o Ministério Público obteve em março de 2018 uma liminar, proibindo a venda.