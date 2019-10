Os preparativos finais para a cerimônia de entronização do imperador do Japão estão sendo feitos no Palácio Imperial em Tóquio.

O imperador Naruhito participará de uma série de cerimônias na terça-feira para celebrar a sua ascensão ao trono.

No mês de maio, ele participou de importantes cerimônias nas quais herdou as Insígnias Imperiais de seu pai e fez o seu primeiro discurso na posição de imperador.

Durante a cerimônia de terça-feira, o imperador estará vestido com uma vestimenta tradicional para a corte e irá subir ao trono Takamikura, localizado no salão principal do Palácio Imperial.

Em seguida, ele irá fazer um pronunciamento declarando a sua ascensão na presença de chefes de estado e outros convidados.

No início da noite de terça-feira, o primeiro banquete da corte será realizado no Palácio Imperial com os chefes de estado e outros dignitários presentes.

Um cortejo imperial, que estava planejado para a terça-feira após a cerimônia de entronização, foi adiado pelo governo para o dia 10 de novembro, para que os recursos disponíveis possam ser focados nos esforços de recuperação das áreas que foram severamente atingidas pelo tufão Hagibis.

Funcionários da Agência da Casa Imperial estão envolvidos com os preparativos finais para preparar o trono que será utilizado na cerimônia de terça-feira.

Com informações da NHK e CCIBJ-PR