Cerca de 1.400 kg de camarão contrabandeado são apreendidos na BR 280 em Canoinhas

Policiais rodoviários federais, com apoio de policiais militares, apreenderam na madrugada de hoje (quarta) na BR 280 em Canoinhas cerca de 1.400 quilos de camarão contrabandeado da Argentina. Dois homens foram presos e dois veículos, apreendidos.

Depois de troca de informações entre as duas forças de segurança, os dois veículos suspeitos de trazer a mercadoria, um Ford/Fiesta e uma Nissan/Frontier, ambos com placas do Paraná, foram localizados e abordados na rodovia. As caixas com os camarões estavam ocultas por cobertores e lonas pretas e ocupavam todo o porta-malas e banco traseiro de ambos os veículos. A caminhonete possui ainda registro de furto/roubo em Rio Negro/PR.

Os motoristas disseram que a mercadoria foi comprada na Argentina e seria revendida em restaurantes do litoral catarinense. Ambos foram presos e encaminhados à Polícia Federal onde vão responder por contrabando.

A carga foi encaminhada à Cidasc (Companhia de Desenvolvimento Agrícola de SC). Por ser transportada sem refrigeração, a mercadoria foi considerada não adequada ao consumo humano e descartada em um aterro sanitário em Mafra.