O mais recente exemplar da área cultural oficial de Curitiba – o cine Passeio (esquina das ruas Riachuelo e Presidente Carlos Cavalcanti) será o palco da abertura, dia 18 de julho, da edição 2019 do Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba. Ali, também serão realizadas outras atrações, a serem anunciadas em breve.

O evento, iniciativa da Rede Empresarial da região, vai até 27 de julho, com um expressivo capítulo na área gastronômica. Os restaurantes participantes, assim como a programação de arte e música, serão divulgados nos próximos dias.

Neste ano o Senac, parceiro do Festival, vai elaborar um menu especial composto por prato principal, acompanhamento e sobremesa oficial para o evento. Também foi confirmada nos dias 19 e 20 a feira Gastronômica Curitiba Sabores, com a parceria da Abrasel-PR (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

Diz Maria Bonamigo, presidente da Rede empresarial do Centro Histórico: “Ao longo dos anos vemos um aumento do engajamento da população e turistas no Festival de Inverno. Na última edição mais de 20 mil pessoas circularam na região aproveitando o evento, que trouxe uma programação muito bacana para o público e ainda uma movimentação do comércio para os empresários. Todos saem ganhando”.

O Festival de Inverno conta com o patrocínio do Sebrae e do sistema Fecomercio/Sesc/Senac e parcerias e apoios de órgãos da Prefeitura de Curitiba, como Fundação Cultural de Curitiba, Icac (Instituto de Cultura e Arte) e Instituto Municipal de Turismo, do Convention & Visitors Bureau, FAE, Curitiba Free Walking e As Fiandeiras, Artemísia Produções e Eventos.