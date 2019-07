Piraquara ganhou nesta sexta-feira (19) o segundo Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE). O governador em exercício Darci Piana participou da inauguração do CMAEE Gustavo Maier, no bairro Guarituba, que é voltado para crianças portadoras de necessidades especiais.

A nova estrutura recebeu investimentos de aproximadamente R$ 1 milhão, sendo metade destes recursos do Governo do Estado por meio da Cohapar, e metade do Governo Federal, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “Essas crianças passam agora a ter uma escola especializada, com atendimento diferenciado. É um grande passo, que mostra a preocupação do Governo com as pessoas”, destacou Piana.

Com uma área de 428 metros quadrados, o centro de educação tem capacidade para atender até 130 crianças por mês. Oferece avaliação diagnóstica psicoeducacional e atendimento terapêutico-educacional em áreas de Pedagogia Especializada, Reeducação Auditiva, Reeducação Visual, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Serviço Social a educandos com necessidades educacionais especiais.

O público-alvo prioritário é formado por alunos matriculados em escolas e creches municipais ou residentes no Guarituba, um dos bairros mais populosos de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Os serviços e ações ofertadas visam o desenvolvimento de suas potencialidades e o resgate de melhores condições de desempenho pessoal, escolar e social.

A equipe conta com três psicólogos, uma fonoaudióloga, duas fisioterapetuas, uma professora pedagógica, assistente social, agente de interação para sala lúdica e um terapeuta ocupacional. A prefeitura de Piraquara fica encarregada do transporte das crianças, oferecendo também alimentação.