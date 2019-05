O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, anunciou a fusão de duas unidades próprias de saúde do Estado: o Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier (CHR) será incorporado ao Hospital do Trabalhador (HT), formando uma única instituição, mais abrangente e de referência para todo o Paraná.

Segundo o secretário, a gestão será do Hospital do Trabalhador e a integração tem como objetivo ampliar o atendimento especializado na rede estadual.

De acordo com o diretor-técnico da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas) e ex-diretor do Centro, Alan D`Orio, a fusão será fundamental para o crescimento do CHR. “O hospital funciona hoje com 25 leitos, mas tem capacidade para 80; há previsão, inclusive, da abertura de 10 leitos de UTI”, afirmou. Atualmente, o CHR registra cerca de três mil atendimentos por mês.

“Com esta fusão queremos amplificar a oferta de serviços, incluindo, além da reabilitação físico-motora, tratamentos nas áreas da visão e audição. Vamos fazer investimentos e criar um grande centro de referência para todos os paranaenses”, afirmou o secretário Beto Preto.