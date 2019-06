A Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital do Trabalhador (HT) apresentaram a profissionais e entidades de classe a proposta de incorporação do Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier (CHR) ao HT. A ideia é otimizar os recursos disponíveis e subutilizados no Centro de Reabilitação e complementar a assistência já oferecida pelo hospital.

“As duas unidades se complementam”, avalia o diretor-geral do hospital, Geci Labres de Souza Junior. De acordo com ele, a assistência ao trauma oferecida pela instituição vai se integrar perfeitamente com a reabilitação a ser disponibilizada no CHR. “Esperamos elevar a taxa de ocupação desta unidade dos atuais 9% para 70% a 80%, com qualidade”, afirma o diretor.

O Centro Hospitalar de Reabilitação vai acrescentar 70 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI ao Hospital do Trabalhador, criando assim o Complexo Hospitalar do Trabalhador. Hoje, o HT já possui 172 leitos de enfermaria e outros 40 de UTI (adulto/neonatal/pediatria).

Para a presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, Terapia Ocupacional do Paraná (Crefito-8), Patrícia Rossafa Branco, o CHR tem grande importância para os profissionais dessas categorias. “Temos total interesse de trabalho e parceria com vocês, contribuindo com capacitação e formação diferenciada, com total apoio financeiro e estrutural. Gostaríamos de ser agentes ativos dentro desse processo”, afirma.

A presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR), Simone Aparecida Peruzzo, mencionou as dificuldades que os serviços de saúde enfrentam e, diante disso, os bons serviços prestados pelo HT. “Mesmo em meio à situação econômica do país, profissionais desmotivados e outras questões, eu olho para o HT e isto me enche na esperança. Não tenho dúvidas sobre o sucesso dessa incorporação que também tem total apoio do Coren-PR”.

A superintendente de Atenção em Saúde da secretaria estadual, Maria Goretti David Lopes, ressaltou a plena confiança depositada na gestão do HT para a administração do Centro de Reabilitação. “Estamos empolgados com esse projeto, que tem total apoio do Governo do Paraná, e temos certeza que vai dar certo”.

No final de maio, o projeto foi apresentado ao Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR). No encontro desta quinta-feira (06), estiveram presentes representantes do Crefito-8, Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR), Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional (Abrafin), a diretoria e responsáveis pelos setores de Enfermagem, Fisioterapia e Reabilitação do HT e representantes da secretaria estadual da Saúde.