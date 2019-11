A contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego, cobrança prevista pelo governo Bolsonaro na Medida Provisória 905, que criou o programa Verde e Amarelo de estímulo ao emprego, deve ser um dos principais alvos das centrais sindicais para conseguir a mobilização de trabalhadores contra a proposta.

Junto a partidos alinhados à esquerda do espectro político, as centrais preparam também uma contraproposta ao programa enviado pelo governo.

O texto deve ser guiado por quatro eixos principais, que incluem retomada de obras públicas, formação de frentes de trabalho, prorrogação no pagamento do seguro-desemprego e passe-livre para trabalhadores desempregados.

Ato organizado na quarta-feira (13) mal ocupou a escadaria do Teatro Municipal, na região central de São Paulo. A convocação feita em cima da hora, na terça (12), buscou, segundo sindicalistas, marcar presença e funcionar como mobilização preparatória para um calendário de protestos a ser definido.

Enquanto dirigentes de Força Sindical, CUT, CTB, Nova Central, CSB, Conlutas e Intersindical falavam a partir de uma carro de som, outros distribuíam panfletos nas ruas da região. A UGT (União Geral dos Trabalhadores) também deve participar do planejamento de manifestações.