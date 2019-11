Os cinco cemitérios municipais de Curitiba vão abrir duas horas mais cedo, amanhã (02), em razão do Dia de Finados. O funcionamento dos cemitérios será das 07h às 18h.

Além disso, o feriado provoca alterações em alguns serviços municipais. As linhas do transporte coletivo que passam próximas ao Cemitério Municipal Água Verde terão desvios em razão da Missa/Show que será feita no local.

As linhas 180 Água Verde-Abranches e 285 Juvevê-Água Verde terão desvios a partir de hoje (1º) das 14h às 20h, já amanhã (02) das 08h às 13h, e no domingo (3) das 14h às 20h, por conta da missa no Cemitério Água Verde e montagem e desmontagem das estruturas.

Segundo a Urbs, o transporte coletivo de modo geral terá tabela horária normal de fim de semana. Entre os pontos de visitação da Capital, o Jardim Botânico, o Passeio Público, o Zoológico e a Torre Panorâmica ficarão abertos o dia todo. Assim como os parques Barigui, Tanguá e Tingui.

O Mercado Municipal ficará aberto no sábado e domingo a partir das 08h. Amanhã (02) fecha às 18h e no domingo às 13h. Serviços essenciais como em hospitais e UPAS permanecem com atendimento normal.