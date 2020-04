Ceias de Páscoa com menu completo no Vanille Café Colonial

Serão duas opções de ceias, para retirada no local; pedidos devem ser feitos até sexta-feira

Não será por conta da quarentena que a Páscoa vai passar batido. Para o almoço do domingo de Páscoa, o Vanille Café Colonial, no Caminho do Vinho, em São José dos Pinhais, estará com duas deliciosas opções de ceias de Páscoa, para retirada no local. As encomendas podem ser feitas até o dia 10 de abril, sexta-feira, mediante sinal de depósito para confirmação do pedido. A retirada pode ser feita no sábado, dia 11, à tarde, ou no domingo, dia 12, pela manhã.

A primeira opção de ceia de almoço de Páscoa é a Paleta de Porco Assada na Cachaça com Batatas Doce acompanhada de salpicão e farofa com bacon. Já na segunda opção de ceia, o menu conta com Sobrecoxas de Frango assadas (12 unidades) acompanhadas de batata assada ou gratinada, maionese e farofa com bacon. Nos dois menus haverá uma sobremesa, a escolher: tortas Alemã, Limão, Banoffe ou pudim de leite.

As encomendas podem ser feitas pelos telefones (41) 3107-7555 ou 3635-1548, ou ainda pelo WhatsApp (41) 99117-8222.

Serviço:

Ceia de Almoço de Páscoa Vanille Café Colonial, no Caminho do Vinho

Encomendas até dia 10/04, mediante pagamento de sinal de 50% via depósito

Para retirada no local, no sábado (11/04) à tarde, ou domingo (12/04) pela manhã

Encomendas pelos telefones: (41) 3107-7555 ou 3635-1548, ou ainda pelo WhatsApp (41) 99117-8222

Menu Ceia de Páscoa Vanille Café Colonial

Opção 01: Paleta de Porco Assada na Cachaça com Batatas Doce acompanhada de salpicão e farofa com bacon, sobremesa a escolher (tortas Alemã, Limão, Banoff ou pudim de leite), serve aproximadamente 6 pessoas: R$ 260,00

Opção 02: Sobrecoxas de Frango assadas (12 unidades) acompanhadas de batata assada ou gratinada, maionese e farofa, com sobremesa a escolher (tortas Alemã, Limão, Banoff ou pudim de leite), serve aproximadamente 6 pessoas: R$230,00

Fotos: Divulgação.