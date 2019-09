Nesta semana (09 a 13/09) a cotação da cebola na Ceagesp também se reduziu. A principal razão é a maior entrada de bulbos europeus no atacado. O preço médio da cebola nacional, com origem de SP e Cerrado, foi R$ 65,00/sc de 20 kg da caixa 3, queda de 10,6%.

A qualidade da importada está variando, sendo que algumas estão competitivas com a produzida no País e outra parte apresenta qualidade inferior. A cebola com origem da Europa foi vendida a média de R$ 60,00/sc de 20 kg no atacado paulistano. Segundo colaboradores consultados, as importadas com qualidade baixa estão sendo vendidas a preço inferior à brasileira, impactando as cotações.

Fonte: Cepea/Hortifruti