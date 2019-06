Em Irecê (BA), houve aumento das cotações de cebola nesta semana, em decorrência da diminuição de oferta da região. Nas roças baianas, a qualidade da cebola é variada, já que ainda há parte dos bulbos atingidos por bacterioses.

A previsão é de redução significativa da oferta no Nordeste nas próximas duas semanas diante do considerável índice de descarte das mercadorias colhidas nas últimas semanas. O preço ao produtor ficou em média R$ 1,58, aumento de 26% sobre a semana anterior.

No Vale do São Francisco, o volume de cebolas também é baixo, além do fato de grande parte das cebolas serem de calibre menor (caixa 2). As duas regiões devem continuar ofertando até meados de julho – com oferta bastante reduzida – finalizando a safra do primeiro semestre.

Mais informações no site www.hfbrasil.org.br

Fonte: Cepea/Hortifruti