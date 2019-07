A CCIBJ-Paraná recebeu na ultima sexta-feira, 19 de julho, visita de empresários japoneses das empresas TOYOTOMI e TOPMAN CO.,LTD. que atuam na Província Hyogo e visitam o Paraná.

Os executivos foram recebidos no Palácio de Hyogo, em Curitiba, capital do Paraná, pelo presidente da CCIBJ-PR, Arata Hara, acompanhado do presidente do Conselho da CCIBJ-PR, Yoshiaki Oshiro. Durante a conversa os empresários puderam trocar opiniões, falar de negócios internacionais, cooperação e novidades para o desenvolvimento e crescimento do Paraná e da CCIBJ-PR.

Participaram da reunião: Fugio Takamura, diretor de cooperação tecnológica da CCIBJ, Nobuyuki Nagata, diretor presidente do governo da Província de Hyogo, senhor Luiz Gonçalves, diretor de comunicação da CCIBJ-PR, senhor Manabu Kawanshi, senhor Atsuhi Kanno, senhor Yoshitaka Kataoka e senhor Yoshiro Tada.