CCIBJ-PR recebe Palestra do Professor Yorizumi Watanabe em Curitiba

Na ultima sexta-feira, dia 13 de março, a convite do Consulado Geral do Japão em Curitiba e CCIBJ-PR, o professor Watanabe proferiu palestra sobre “Estratégia Comercial Japonesa no Mercado Mundial Desafiante e Parceria Japão-Mercosul” no auditório da Câmara, no Palácio Hyogo, em Curitiba-Paraná.

Participaram associados, empresários, lojistas, industriais, agricultores e convidados das autoridades presentes, dentre elas o Cônsul-Geral do Japão em Curitiba, Masahiro Takagi, junto do Cônsul-Geral Adjunto Wakaeda Kazuu, presidente da CCIBJ-PR, Arata Hara e sua esposa, ex-prefeito Cássio Taniguchi, que também é vice-presidente da CCIBJ-PR, Nobuyuki Nagata, diretor-presidente do escritório Governo Hyogo, Guiherme Kasai, Bruna Hara e Luciano Kasai, membros da CCIBJ JR PR, Professor Carlos Cziulik e Professora Vanessa Rasoto do ITFPR, Professor Doacir Gonçalves de Quadros da Uninter e personalidades, que apreciaram as explicações sobre a estratégia de comércio internacional do Japão e as relações econômicas nipo-brasileiras.