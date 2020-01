CCIBJ-Paraná e autoridades tratam de temas importantes

O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Japão do Paraná, Arata Hara, conversou na agenda de janeiro, dia 22, na sala de reuniões do escritório da Câmara, no Palácio Hyôgo, em Curitiba com autoridades políticas e empresariais.

Dentre elas: deputado federal Luiz Nishimori (PL), vice-presidente da CCIBJ-PR, senhor Cássio Taniguchi, presidente da Harima; Tetsunori Kawakami, acompanhado do diretor administrativo da Sumitomo; Naoki Kurita; diretor presidente do escritório do Governo de Hyogo; Nobuyuki Nagata.

Entre os assuntos tratados na reunião, expectativa para que as forças japonesas trabalhem juntas e unidas durante o ano de 2020. “Foram tratados importantes assuntos para o fortalecimento e crescimento da CCIBJ-PR”, destacou o presidente Arata Hara.

por @grassi_m com informações e foto da CCIBJ-PR