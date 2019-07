Um ambiente de trabalho desenvolvido para alcançar altos níveis de produtividade por meio da colaboração e da felicidade dos nossos profissionais. Este cenário é realidade do novo escritório da CBRE, maior consultoria imobiliária do mundo, inaugurado este mês em Curitiba (PR). Com vários espaços que promovem a colaboração, como salas de reuniões, conference rooms, war room (área para projetos especiais), além de huddle rooms, touch point space e café, o novo escritório oferece infraestrutura completa e moderna, alinhado com os conceitos do CBRE 360, serviço que a consultoria oferece em todo o mundo. Com 700 metros quadrados, o espaço foi criado para atender colaboradores da empresa, visitantes e clientes.

Segundo Walter Cardoso, Presidente da CBRE, o novo escritório atende as demandas dos profissionais, permitindo que eles entreguem excelentes resultados, em um ambiente de trabalho inspirador e que promove a cooperação. “O novo escritório é mais um passo no crescimento da empresa, posicionando a marca como a melhor opção para serviços imobiliários na região sul do país. Criamos um espaço moderno dentro dos conceitos aplicados pela CBRE em todo o mundo, focado em motivar, integrar e desenvolver os nossos profissionais. É fundamental compreender a dinâmica de trabalho e conectá-los com os objetivos estratégicos da empresa”, diz Cardoso.

Para abrigar sua nova estrutura, instalada em uma das principais capitas do País, a CBRE contou com a intensa troca de experiência com os seus colaboradores. “Outro ponto que vale a pena ser destacado neste projeto é que, atualmente, quando se fala de crescimento, não necessariamente estamos falando de somar mais metros quadrados ao escritório. O mais importante é, sim, otimizar os espaços de maneira eficiente, unindo tecnologia, ergonomia e sustentabilidade”, afirma.

O novo ambiente é um estímulo à criatividade e inovação, agilidade nos processos com ênfase na colaboração e o uso inteligente da tecnologia. “Chegamos ao novo escritório e nos sentimos inspirados para entregar melhores resultados aos nossos clientes. Acreditamos que o novo local irá promover o espírito colaborativo, aliando eficiência com alta qualidade nos serviços,”, diz Edgar Wandscheer, responsável pelas operações do Centro Global de Serviços da CBRE, ressaltando que todos esses conceitos estão reunidos no escritório de hoje.

Além de consolidar o novo escritório de Curitiba como o mais novo Centro de Serviços Global para Gerenciamento de Portfólio Imobiliário, a expectativa é ampliar a geração de negócios locais e consolidar a expertise da CBRE na região sul, com foco na América Latina. O novo espaço é o cartão de visita para empresas que também queiram implementar o mesmo formato de trabalho a sua equipe. Os interessados poderão contar com apoio da nossa área de Projetos, desde o estudo até a implementação.

“O projeto traz os conceitos do CBRE 360, e é focado em proporcionar as pessoas, espaços colaborativos e um ambiente inspirador e motivador. O nosso novo escritório é um reflexo disso”, afirma.