As atividades no Congresso Nacional serão retomadas hoje à tarde e para falar mais sobre as expectativas para este ano legislativo. A CBN Curitiba recebeu nesta tarde de hoje, dia 03 de fevereiro, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos.

Ele comentou sobre as demandas do Paraná que serão levadas para Brasília, as obras de infraestrutura do Estado e as propostas do senador.

