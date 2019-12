A Supercopa do Brasil, novidade no calendário do futebol brasileiro para 2020, que irá opor a cada ano os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, ganhou data e local nesta segunda-feira (23).

A partida entre Flamengo e Athletico-PR, atuais campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil, respectivamente, será realizada no dia 16 de fevereiro, às 11h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, conforme definição da CBF.

O jogo ainda distribuirá uma premiação total de R$ 7 milhões, sendo R$ 5 milhões para o campeão e R$ 2 milhões para o vice.