Com um elenco que já é considerado por muitos o melhor do Brasil, o Flamengo segue visando contratações de impacto para qualificar ainda mais o time na próxima temporada. E o próximo alvo pode ser um nome que vai abalar as estruturas do futebol brasileiro: o atacante uruguaio Cavani, ídolo do paris Saint-Germain, da França. Como o centroavante de 32 anos ainda não definiu se vai renovar seu contrato com o PSG, o Flamengo pretende entrar em contato com representantes do jogador para consultar sobre a possibilidade de retorno à América do Sul.