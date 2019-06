A cerimônia de 140 anos do Regimento de Polícia Montada (RPMon) da Polícia Militar teve a inédita participação do Presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão, na tarde desta sexta-feira (28/06). Ele recebeu a medalha Herois da Cavalaria, acompanhado do Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior.

O General Mourão agradeceu o convite e falou sobre a importância da manutenção dos valores de cidadania e patriotismo. Citou o exemplo do coronel Cândido Dulcídio Pereira, patrono do Regimento de Polícia Montada. “Sinto a vibração e a alegria dos paranaenses. O Brasil é um país extraordinário, ainda mais em momentos como esse em que cultuamos o patriotismo. Agradeço o convite e a honra de receber essa medalha, uma grande honraria”, salientou.

O Governador Ratinho Júnior enalteceu a presença do presidente e a gratidão pelo tratamento ao Paraná. Ele também destacou a redução da criminalidade na Capital e a eficiência da atuação ostensiva e preventiva da Corporação. “Graças ao preparo da nossa Policia Militar, com policiais militares dedicados, tivemos a redução de 30% nos homicídios e latrocínios no Paraná, um dos melhores índices do Brasil”, disse.

O Comandante-Geral da PM, coronel Péricles de Matos, não escondeu a satisfação de receber o Vice-presidente na solenidade de aniversário da mais antiga unidade da Corporação. “A visita do general Mourão é um motivo de honra e alegria à PM. A presença dele, de vir e se referir à nossa tropa, reconhecendo a importância do policial militar, só exalta o que temos feito e dedicado à sociedade paranaense”, apontou.

Destaque em operações e no policiamento ostensivo, o Regimento de Polícia Montada se difere de outras unidades operacionais da PM pela tradição e impacto que as ações envolvendo equinos causa nas ações preventivas de segurança pública.

“A Polícia Montada tem várias atividades no estado do Paraná, desde o policiamento regular até ações sociais, como a Equoterapia, em que recebemos crianças com necessidades especiais buscando sempre colaborar com a comunidade paranaense para além da segurança pública e assistência social”, salientou o Comandante do Regimento, tenente-coronel Elias Ariel de Souza.

MEDALHA HEROIS DA CAVALARIA

É a maior condecoração do Regimento de Polícia Montada, destinada a militares, policiais militares e civis que se destacaram em suas funções para engrandecimento da Corporação em prol de melhores serviços à população.

O coronel Péricles foi o paraninfo da entrega das medalhas ao general Mourão, ao Governador Ratinho Júnior, ao Vice-Governador do Paraná, Darci Piana, ao assessor especial da secretaria especial para a Câmara dos Deputados da Casa Civil da Presidência da República, Abelardo Lupion, e ao secretário da Casa Civil, Guto Silva.

Os policiais e bombeiros militares também receberam a medalha. Oficiais, praças, integrantes de unidades da PM e do Corpo de Bombeiros que foram além do comprometimento e fizeram a diferença naquilo em que foram confiados, foram honrados.

EQUOTERAPIA

O serviço que há mais de 20 anos já auxiliou 5 mil famílias com auxílio às crianças e adolescentes na recuperação e minimização de sequelas e problemas de saúde por meio de um serviço psicológico gratuito que envolve a aplicação de cavalos (treinados para essa função), que interagem e facilitam o desenvolvimento dos alunos em aulas práticas feitas no Regimento. Desde o ano passado, o serviço foi ampliado e conta com uma unidade situada na cidade de Pinhais, permitindo que as famílias da Região Metropolitana de Curitiba possam ter mais facilidade de acesso.

O soldado Lorenço Aquino Dias, que atua nesse serviço, foi condecorado com a medalha Herois da Cavalaria, que para significa o reconhecimento do trabalho feito às famílias. “Os resultados dessa atividade são notórios, muitas pessoas são beneficiadas, e quando elas vêm até aqui para acompanhar as aulas e verificam que trabalhamos fardados, fazendo a atividade de fisioterapia, faz com que haja uma aproximação entre a polícia e a sociedade, refletindo na imagem de credibilidade da nossa Corporação”, explicou.

Na visão do coronel Péricles, o trabalho da Equoterapia permite a formação de policiais militares aptos a prestarem atendimento de qualidade. “A PM desenvolveu o trabalho de Equoterapia, que além de prestação de serviços, gera também outros técnicos na área, que vão a outros locais desenvolver essa mesma atividade. Extremamente importante esse reconhecimento”, concluiu.

HISTÓRIA

O Regimento de Polícia Montada é a unidade mais antiga da Polícia Militar do Paraná, e sua história é entrelaçada com a história de formação do Paraná. Foi no cerco da Lapa, episódio sangrento da Revolução Federalista (1893-1895) que apresentou ao Brasil a bravura dos policiais militares paranaenses.

Desde 1890, exceto nos períodos de conflito, a unidade sempre foi classificada como esquadrão, porém em 1955 passou a denominar-se como Corpo de Polícia Montada, composto por dois esquadrões convencionais, um de metralhadoras e uma banda de clarins. Já em 1968 passou a chamar-se Regimento de Polícia Montada com a denominação de coronel Cândido Dulcídio Pereira, conservando na maior parte do seu plantel viaturas automecanizadas, restando naquele tempo apenas um esquadrão de polícia montada.

Em 07 de junho de 2006, com a edição do decreto nº 6.733, o RPMon foi desmembrado com a criação do 20º Batalhão de Polícia Militar e passou, a partir de então, a contar com quatro esquadrões de Polícia Montada e a desempenhar suas atividades utilizando, exclusivamente, o processo de policiamento hipomóvel em todo território paranaense.