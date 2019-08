Foto: Luiz Costa/SMCS

Ainda há vagas para o mutirão de castração gratuita para cães e gatos que acontece na Regional Cajuru, de 2 a 13 de setembro. São cerca de 330 vagas, de acordo com a equipe da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba.

O cidadão deve ficar atento. As equipes da rede não ligam mais para fazer o agendamento dos procedimentos. O próprio tutor é quem escolhe o dia e o horário diretamente no www.protecaoanimal.curitiba.pr.gov.br

“Com o cadastro ativo e validado, os responsáveis têm acesso às datas e opções de agendamento dentro do site da Rede de Proteção Animal”, lembrou o diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria do Meio Ambiente, Edson Evaristo.

Cidadãos apresentam comprovação de benefício do Armazém da Família para a validação; e protetores e ONGs têm cadastro válido com a apresentação de documentos junto à rede. Os eventos vão aparecer conforme a localização do cidadão cadastrado.

Outros mutirões com agendamento em aberto no site – CIC e Bairro Novo – também estão com datas disponíveis para as cirurgias de castração. Nas duas regionais, são mais de mil e 823 vagas, respectivamente.

Veja como fazer cadastro e agendamento:

– Protetores independentes

– Cidadão

Datas e locais dos mutirões:

Cajuru

2 a 13 de setembro – Parque dos Peladeiros (Rua Antônio Moreira Lopes – Uberaba)

CIC

16 a 21 de setembro – Bosque Túlio Vargas (Rua Robert Redzminski, s/nº – Campo Comprido)

Bairro Novo

23 a 27 de setembro – Estacionamento da Rua da Cidadania Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1.700 – Bairro Novo)