O Athletico levou um gol aos 44 minutos do segundo tempo e perdeu para o FC Cascavel por 1 a 0. O atacante Magno foi o responsável pelo gol da vitória do time da casa. Com o resultado, o FC Cascavel ultrapassa o Coritiba e reassume a liderança do Campeonato Paranaense. Já o Athletico foi ultrapassado pelo Operário e perdeu uma posição.

Foto: Athletico